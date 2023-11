Porte aperte alla Rsa Airoldi e Muzzi con il mercatino di Natale

"Sarà un evento aperto a tutta la città, con l’obiettivo di condividere il nostro bellissimo parco e gli atri delle nostre residenze con tutta la popolazione che ci verrà a far visita, mostrando la nostra idea di cura in un luogo che è di vita, di incontri, di relazioni". Con queste parole Rosaria Bonacina, vicepresidente degli istituti riuniti Airoldi e Muzzi onlus di Lecco, spiega il significato del mercatino di Natale, in programma il prossimo 26 novembre dalle 10 alle 17 presso l’Iram.

Un "villaggio di Natale" con le cooperative del territorio

Un vero e proprio "villaggio di Natale", collocato nel grande parco della Rsa, animato da stand e proposte davvero per tutti: dai lavori realizzati dagli ospiti degli Istituti nei laboratori di falegnameria, creta e maglieria a quelli proposti da privati e gruppi (le donne creative di Belledo e le socie creative di Valmadrera) che proporranno le loro creazioni artigianali; dai succhi e dalle marmellate del frutteto del servizio Cesea del comune di Lecco a favore dei loro progetti di inserimento lavorativo persone fragili alle attività di Artimedia presentate dalla cooperativa La Vecchia Quercia. E poi ancora le iniziative di Asvap (associazione volontari aiuto ammalati psichici di Lecco e Provincia) e del centro ricreativo Il Girasole, senza dimenticare le stelle di Natale del progetto Tha factory del Cfp Consolida.

Presenti anche gli scout, il Mato Grosso e altre realtà

Saranno inoltre presenti gli scout di Lecco, il gruppo "Vicini lontani", il Mato Grosso e l’Avsi Point di Lecco con una tenda di Natale per promuovere progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in ben 40 Paesi e il progetto di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne Viva Vittoria Lecco.

"È la prima volta che realizziamo un'iniziativa ricca come questa, cogliendo un’opportunità, quella del prossimo Natale, per aprire le porte dei nostri istituti a tutta la città - continua Bonacina - Vogliamo che sia un'occasione per far vivere ai nostri ospiti l'atmosfera del Natale e, al tempo stesso, per far conoscere da vicino a quante più persone possibili la nostra realtà e il modo con cui ci prendiamo cura dei nostri ospiti, superando anche luoghi comuni e pregiudizi su cosa sia una casa di riposo per persone fragili".

"Un ambiente addobbato a festa aperto alla comunità"

"Abbiamo per questo deciso di accogliere in veste di espositori cooperative del territorio, associazioni ma

anche privati, con alcuni dei quali abbiamo già collaborato in attività e progetti, oltre a nuove realtà che si

sono lasciate incuriosire da questa iniziativa. - spiegano gli educatori dell’Iram che hanno coordinato e promosso l’evento - Condivideremo con loro e con chi ci verrà a visitare un ambiente addobbato a festa, che ci auguriamo possa diventare sempre di più un luogo per tutti, aperto alla comunità. Valorizzeremo gli ospiti e i loro lavori, frutto di un impegno e una dedizione che va avanti da settimane, le competenze, le attitudini e le relazioni, creando l’opportunità di abbattere il muro di indifferenza che separa talvolta gli

istituti dall’ambiente esterno".

Ci saranno anche animazioni per i bambini (Truccabimbi e Mago Pana) e un accompagnamento musicale, con i Coscritti di Premana. Un modo per vivere, in occasione del Natale, una giornata diversa, all’insegna dell’incontro e della serenità. Appuntamento dunque a domenica 26.