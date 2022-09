L'affettuoso saluto di Albano ai nonni dell'Airoldi e Muzzi

"Davide mi ha detto di fare un saluto agli Istituti Airoldi e Muzzi". E lui lo ha fatto molto volentieri. Davide è Davide Pellegrino, educatore presso la Rsa di Lecco, e lui è Antonio Albano Carrisi, per tutti Al Bano, famoso cantante noto anche oltre i confini italiani. Ecco il video del simpatico e affettuoso saluto di Albano ai nonni ospiti presso la casa di riposo di Lecco. Ma come è nata questa clip?

Davide Pellegrino e Albano Carrisi.

"Nei giorni scorsi ero in vacanza in Puglia, ho raggiunto il Salento e come altri turisti mi sono recato a visitare la tenuta di Albano a Cellino San Marco - racconta Davide, residente a Lecco - L'ho trovato in giro nella tenuta mentre era impegnato nelle sue attività e lui si è dimostrato molto gentile e disponibile. Abbiamo iniziato a parlare e mi è subito venuto in mente che tanti ospiti della Rsa nella quale lavoro ascoltano le sue canzoni. Io penso che sia sempre utile 'ridurre le distanze', coinvolgere gli anziani, avvicinarli alle loro passioni e interessi. Così ho chiesto ad Albano di esprimere un saluto per l'Istituto Airoldi e Muzzi e lui lo ha fatto molto volentieri". Un pensiero molto apprezzato dai nonni lecchesi.