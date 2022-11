Grande festa all'Airoldi e Muzzi per i 105 anni della professoressa Franca

Grande festa agli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco per i 105 anni della signora Franca Baggioli. Nata a Lecco il 19 novembre 1917, Franca Baggioli ha vissuto una vita all'insegna della passione per l'insegnamento, condotto dopo aver conseguito la Laurea in lettere nel 1943 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Molti i ricordi legati alla sua attività, ma anche ai suoi studi. Desiderosa di frequentare il Liceo Classico, che ai suoi tempi a Lecco non esisteva ancora, e non soddisfatta dell'Istituto Commerciale a cui era stata iscritta, è stata tra i protagonisti del piccolo gruppo di studenti che, sotto la guida di don Ticozzi, tenevano le prime lezioni di quello che sarebbe poi diventato il Liceo Manzoni in un abbaino di Palazzo Belgioioso.

A festeggiarla, al secondo piano della Residenza Bettini, insieme alla figlia Lucia, al genero e al nipote Simone Saverio, anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e il Presidente della Rsa, Giuseppe Canali.

Franca Baggioli è ospite degli istituti dal febbraio del 2016: pur in una situazione di maggior fragilità, è ancora capace e desiderosa di relazione con tutti, benvoluta sia dagli altri ospiti che da tutto il personale.