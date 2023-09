Valmadrera, a ottobre il nuovo sacco viola (obbligatorio). Ecco dove ritirarlo

A Valmadrera è in arrivo l'obbligo di utilizzo dei nuovi sacchi viola. Gli strumenti "intelligenti" saranno forniti gratuitamente ai cittadini da Silea, serviranno per la raccolta del materiale multileggero e dovranno essere utilizzati dal 1° ottobre in avanti.

Valmadrera: dove ritirare i sacchi viola

Già dal 1° luglio 2023 il ritiro dei rotoli di sacchi viola con qr code è possibile attraverso i distributori automatici posizionati nel parco pubblico di via Fatebenefratelli - nei pressi della casetta dell'acqua -, presso la sede di Silea in via Leonardo Vassena, 6 e all'interno del parcheggio della scuola materna di via Bovara, 101. Il ritiro avviene con l’utilizzo della tessera sanitaria e la fornitura per l’anno 2023 è pari a due rotoli da 13 sacchi l’uno, per un totale di 26 sacchi.

Per le sole utenze non domestiche sarà ancora possibile il conferimento del materiale multileggero attraverso sacchi viola privi di qr code fino a quando, sul sito del Comune di Valmadrera, non verranno pubblicate indicazioni per le modalità di ritiro e uso dei sacchi viola dotati dei relativi codici stampati.