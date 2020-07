Saldi: in Lombardia anticipato l'inizio degli sconti, approvata dalla Giunta regionale la delibera

L'inizio dei saldi in Lombardia è stato anticipato a sabato 25 luglio. Lo stabilisce una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli.

«Una decisione - commenta il governatore Attilio Fontana - che va nella direzione di dare un nuovo impulso alle attività commerciali che tanto hanno sofferto durante il lockdown. Allo stesso tempo, offriamo un'opportunità di risparmio per i cittadini che decidono di fare acquisti».

Anticipo di una settimana

L'anticipo dei saldi si è reso possibile in virtù della decisione assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo scorso 7 maggio che «ha rimesso alla valutazione delle singole Regioni, l'eventuale anticipo rispetto alla data del 1° agosto, in relazione alla situazione economica derivante dal Covid-19 che ha colpito in modo diverso le Regioni».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Il percorso che ha portato alla decisione di anticipare i saldi - spiega l'assessore Mattinzoli - nasce da sollecitazioni scaturite da un confronto serrato con le categorie. La strada del dialogo è sempre stata e continuerà a essere alla base del rapporto tra la nostra Giunta e le associazioni di settore».