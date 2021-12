Giovedì 16 dicembre sciopero generale, "Possibili disagi ai trasporti ferroviari"

In occasione dello sciopero generale in programma per la giornata di domani potrebbero esserci conseguenze sul servizio ferroviario lombardo. Lo hanno reso noto oggi gli uffici di Trenord precisando che: "Giovedì 16 dicembre dalle ore 00.01 alle 21 è stato indetto uno sciopero generale che potrà registrare adesione da parte del personale dei gestori delle infrastrutture Ferrovienord e RFI. Per questo, nonostante Trenord non sia coinvolta dall’agitazione, il servizio ferroviario lombardo potrà subire limitazioni o cancellazioni".

Saranno comunque previste fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Tutte le informazioni sulla circolazione dei treni in Lombardia e quindi anche nel Lecchese, saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito Trenord.