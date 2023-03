Sciopero dei treni, rischio domenica da incubo per chi viaggia

Il 19 marzo si annuncia come una giornata da incubo per chi viaggia sui treni della Lombardia. A causa di uno sciopero indetto dal sindacato Orsa per l?intera giornata di domenica, i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subire significative limitazioni e cancellazioni. Come reso noto da Trenord, "trattandosi di uno sciopero indetto in un giorno festivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l?azienda non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia".

Lo sciopero riguarderà anche i servizi effettuati da personale Trenord che collegano la Lombardia alle regioni limitrofe - Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte - e i collegamenti transfrontalieri Tilo con il Canton Ticino, nelle sole tratte italiane. Per quanto riguarda i collegamenti aeroportuali, per tutta la durata dell?agitazione per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 saranno previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie; per corse non effettuate tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1 saranno previsti collegamenti su bus con fermata a Varese e Gallarate.

Si segnala inoltre che sempre domenica 19, in concomitanza con lavori di potenziamento infrastrutturale a Gallarate e Monza programmati e già comunicati da Rfi, la circolazione su diverse linee della nostra regione, tra cui la Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, Milano-Bergamo via Carnate, la S7 Milano-Molteno-Lecco e la S8 Milano-Carnate-Lecco subirà modifiche.