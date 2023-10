Casa Comune non molla: l'incontro sull'Ex area Campeggio si terrà fuori dalla sala civica

L'incontro pubblico in sala civica sull'ex area Campeggio si farà o no? Casa Comune non ha dubbi: assolutamente sì, ma all'aperto.

Come riportato qualche giorno fa, l'infinita querelle fra Amministrazione e gruppo di opposizione a Mandello ha portato a un nuovo scontro, ufficialmente etichettato come "equivoco".

Riassumendo in sintesi: Casa Comune aveva chiesto la sala civica per un serata in cui incontrare la cittadinanza e trattare la spinosa questione dei lavori nella zona a lago, finiti con un esposto in Procura; in un primo momento la minoranza aveva ottenuto il permesso di utilizzare la sala civica di via Dante 47 a Molina, ma in un secondo questa è stata tolta per via di impegni precedentemente presi dai medici in ottica campagna di vaccinazione. Il Comune ha così informato, con tanto di scuse per il disguido, il gruppo di opposizione. Ciò ha portato a un duro scontro verbale e di accuse reciproche tra Riccardo Mariani, coordinatore politico di Casa Comune, e il sindaco Riccardo Fasoli.

Momento di informazione all'aperto

Mentre molti si domandavano cosa sarebbe stato dell'incontro in calendario per venerdì, Casa Comune ha fatto chiarezza con un comunicato: "Vogliamo comunicare ai nostri concittadini che il 3 novembre alle 20.45 saremo puntualmente davanti alla Sala Civica di Via Dante, 47. Nell'area esterna alla sala, infatti, si terrà comunque un momento di informazione sulla grave vicenda edilizia e urbanistica dell'ex area Campeggio. Perché i patti si rispettano e gli errori si risolvono per garantire gli spazi di partecipazione democratica della comunità (già autorizzati e poi negati!)".