Sergio Piazza ai vertici nazionali dell'associazione costruttori edili

Il presidente di Ance Lecco e Sondrio, Sergio Piazza, è stato eletto ieri a Roma vicepresidente nazionale dell'associazione di categoria dei costruttori edili. Un riconoscimento che deriva dalla sua elezione a presidente della consulta delle specializzazioni, organismo composto da sei categorie: sottoservizi e reti tecnologiche di cui Piazza è coordinatore, lavori complementari all’edilizia, calcestruzzo pre-confezionato, bitume e derivati, ancefer e fondazioni speciali.

"Si tratta di una nomina che premia il ruolo di Ance Lecco Sondrio all’interno del sistema Ance nazionale e costituisce un importante riconoscimento alle capacità imprenditoriali e all’impegno associativo di cui Sergio Piazza è stato protagonista in questi anni" - sottolinea il direttore di Ance Lecco Sondrio, Paolo Cavallier, presente a Roma insieme al neo eletto.

"Sono onorato di questo incarico, soprattutto perché consente ad Ance Lecco Sondrio di avere un proprio rappresentante ai vertici del sistema nazionale - commenta il vicepresidente nazionale Ance - Il settore che in particolare sono stato chiamato a rappresentare costituisce per numero di imprese e addetti e per fatturato uno dei più significativi in seno all'assocoazione di categoria. Sarà una sfida impegnativa, ma anche avvincente. Inoltre, quale Vicepresidente - incalza Sergio Piazza - intendo portare il mio contributo ai grandi temi che toccano da vicino tutta l’industria delle costruzioni del nostro Paese, a cominciare dalla difficoltà a reperire manodopera da inserire nelle nostre aziende e dal mancato adeguamento dei prezzi a seguito degli aumenti dei costi di energia e materie prime".