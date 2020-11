Riparte il servizio "Volontario per il lockdown" nel comune di Lecco

La Carovana del Sorriso Odv da lunedì 9 novembre riattiverà il servizio "Volontario del Lockdown" per tutti i cittadini del Comune di Lecco.

Dopo la positiva e utile esperienza di "Ztl Attivo" (marzo 2020) che, grazie all'impegno di numerosi volontari, ha consegnato a domicilio, a chi non poteva o non voleva uscire di casa, spesa, farmaci e ha svolto altri servizi, vista l'istituzione della zona rossa anche sul nostro territorio, il sodalizio ha deciso di riattivare il servizio.

Novità: c'è il dog sitting

Il nuovo nome "volontario del lockdown" nasce dalla presa d'atto che già a marzo il servizio, nato per i cittadini del centro città, si era allargato a tutti i rioni; i volontari saranno a disposizione di chi è impossibilitato a uscire di casa o per chi (anziani in primis) è consigliabile che non esca di casa. Questi i servizi previsti: acquisto e consegna a domicilio di spesa e farmaci, servizi vari (posta, ad esempio), telefono amico e, sulla scorta delle esigenze raccolte, dog sitting per chi non può portare fuori il cane.

«Abbiamo pensato di riattivare il servizio - spiega Francesca Fiori Galli, coordinatrice del servizio - sulla scorta dell'esperienza di marzo e per essere davvero d'aiuto ai nostri concittadini; questo è uno dei motivi per cui abbiamo aggiunto ai vari servizi anche il dog sitting. I nostri amici a quattro zampe sono una preziosa fonte di aiuto per chi è costretto in casa, ma hanno bisogno anche loro di potersi sfogare. A partire da settimana prossima distribuiremo il volantino con il numero di telefono da chiamare nei condomini e nei negozi, intanto lo ricordiamo qui: 351 9560560, attivo dalle 9 alle 19».

Il servizio sarà assolutamente a titolo gratuito; tutti i volontari sono associati a La Carovana del Sorriso Odv coperti da assicurazione, con dotazioni di sicurezza e riconoscibili grazie ad apposito tesserino di riconoscimento o pettorina.

Per contatti

Chi ha bisogno dovrà chiamare il numero 351 9560560 e spiegare di cosa ha bisogno; verrà poi ricontattato per i dettagli e per la conferma del servizio.

La Carovana del Sorriso Odv è un'associazione nata a Lecco circa undici anni fa che ha sempre operato per lo più all'estero, in Romania, in Bosnia e in Tanzania; in quest'ultimo paese è stato costruito un villaggio e un asilo per i meno fortunati.

«Davanti a questo secondo lockdown, così come nel primo, non potevamo che metterci a disposizione di chi ha bisogno di aiuto o anche solo di compagnia».