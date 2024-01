"Sindaco per un giorno", il progetto civico dedicato ai ragazzi lecchesi

Partirà a febbraio "Sindaco per un giorno", l’iniziativa promossa dall'informagiovani di Lecco nell'ambito del progetto "Gener-azione: Nuovi servizi per una nuova generazione". Il progetto di valore civico, finanziato da Regione Lombardia e realizzato in collaborazione con Anci, prende le mosse dal desiderio di colmare la distanza tra cittadini e politica, resa evidente dal crescente astensionismo registrato in occasione delle diverse tornate elettorali e in larga parte attribuito ai giovani.

"Il risultato di questa distanza è che manca dentro la politica la voce dei giovani, dei loro rappresentanti, dei loro bisogni e delle loro richieste - commenta Alessandra Durante, assessore a famiglia, giovani e comunicazione del comune di Lecco - Per questo motivo, alle costanti iniziative dedicate a bambini e ragazzi organizzate con l'assessorato all'educazione e sport di Emanuele Torri e in collaborazione con le scuole, abbiniamo una proposta che possa coinvolgere anche i più grandi, non più solo un percorso teorico, ma anche un'esperienza concreta e immersiva che, nel lungo periodo, possa rappresentare la tappa conclusiva di un percorso di avvicinamento alle istituzioni che parta dall'infanzia".

La possibilità di trascorrere un'intera giornata lavorativa con il sindaco

Con queste finalità prende così avvio "Sindaco per un giorno", un percorso di cittadinanza attiva che prevede un incontro di formazione con gli operatori del servizio giovani del comune di Lecco e, soprattutto, la possibilità di trascorrere a coppie un'intera giornata lavorativa con il sindaco, per scoprire il dietro le quinte di questo importante ruolo e affiancare il primo cittadino durante i suoi incontri, le riunioni e, naturalmente, gli imprevisti. Al termine del percorso, infine, tutti i partecipanti si ritroveranno per un confronto e un riscontro anche pratico, rispetto all'esperienza vissuta e a quanto appreso.

"Toccare con mano le difficoltà e la complessità - prosegue Alessandra Durante - è utile per sviluppare una maggiore consapevolezza, che va oltre la banalizzazione che troppo spesso emerge sui social. Spero che tanti ragazzi, e soprattutto tante ragazze, si propongano per questa esperienza e possano vedere la maggiore età e il diritto di voto come un traguardo, dopo aver coltivato la consapevolezza del suo valore, e non qualcosa di cui non si sa cosa farsene". Per iscriversi al progetto è necessario inviare la propria candidatura a questo collegamento. Maggiori informazioni al numero 0341 493790 (anche whatsapp).