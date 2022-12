Cresce il sistema museale della Provincia di Lecco: 18 nuove adesioni e 51 luoghi da visitare

Presentate a Villa Locatelli le novità legate al Sistema Museale della provincia di Lecco: enti aderenti, rinnovo della convenzione, nuova guida, prossime iniziative e attività. In sala consigliare sono intervenuti la Presidente della Provincia Alessandra Hofmann, la Consigliere delegata a cultura e turismo Fiorenza Albani, il coordinatore del Sistema Museale Anna Ranzi e i rappresentanti degli enti aderenti. Nei giorni precedenti il Consiglio provinciale aveva approvato la nuova convenzione per l’adesione al Sistema museale della provincia di Lecco per il prossimo triennio.

Ben 18 nuove adesioni hanno portato a 51 il numero di luoghi pubblici e privati visitabili, che si identificano tra musei, raccolte museali, collezioni, ecomusei, beni culturali architettonici e naturistici che valorizzano la maggior parte del territorio (clicca qui per vedere tutti i soggetii aderenti nel Lecchese).

L’ultima azione attuata dal "Sistema" per la promozione è stata la stampa del nuovo dépliant con le informazioni relativi a tutti i siti aderenti alla nuova convenzione. Il passo successivo nel 2023 sarà rinnovare tutta la parte digitale di promozione partendo dal sito internet e includendo i principali canali social.

"L’obiettivo per il triennio sarà quello di intensificare il rapporto con le scuole, perché l’educazione alle nuove generazioni del patrimonio culturale di prossimità, che comprende beni materiali e immateriali, costituisce una via maestra per l’insegnamento e l’apprendimento della storia - hanno spiegato i responsabili del servizio - Attraverso il Sistema museale, è necessario arrivare a sensibilizzare i giovani studenti verso la dimensione storica della realtà in cui vivono e far acquisire loro una prima conoscenza del patrimonio storico e culturale locale".