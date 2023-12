Slittano ancora i lavori del quarto ponte? La preoccupazione dei sindaci

Ancora poche certezze sulle tempistiche dei lavori per il quarto ponte tra Lecco e Pescate, e i sindaci del territorio non ci stanno. "I sindaci della Conferenza dei sindaci del Lecchese (Lecco, Valmadrera, Malgrate, Pescate, Civate, Galbiate e Oliveto Lario) - si legge in una nota diffusa da Antonio Rusconi - guardano con grande preoccupazione alle notizie apparse in questi giorni sul rinvio dell’avvio del cantiere per la costruzione del quarto ponte che interessa in particolare i comuni di Lecco e Pescate, e di conseguenza un miglioramento della viabilità per tutto il territorio, inizialmente previsto per febbraio 2023 e ora posticipato a febbraio 2024 con l’accordo dei Comuni di Lecco e Pescate e della Provincia di Lecco".

"Ora - incalzano i sindaci - anche questa data non sembra più certa, perché in attesa della convenzione tra la Società Infrastrutture per le Olimpiadi 2026 e Anas. Anche i costi dell’Iva sul progetto sarebbero necessari di chiarimenti. Pertanto tutti i sindaci della Conferenza dei comuni del Lecchese si ritroveranno giovedì 4 gennaio a Pescate per una comune presa di posizione sul problema a salvaguardia degli interessi del territorio".