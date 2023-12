I messaggi di speranza dei più giovani sull'albero di Natale del soccorso

Lo scorso anno si presentava avvolto da tantissimi "pezzotti" multicolori realizzati all'uncinetto, che al suo smantellamento, si erano tramutati in calde coperte per i bisognosi. Parliamo dell'albero di Natale riproposto anche in questi giorni come da tradizione fuori dalla sede del Soccorso degli Alpini, nella omonima via a Mandello del Lario. Ad arricchire una location in cui la solidarietà dei volontari impiegati a vario titolo in questo servizio sanitario di autoambulanze, si fonde con quella della cittadinanza.

"Grazie per il vostro prezioso lavoro", "A Natale si può amare di più", "Grazie che salvate tante persone", "Possano le persone avere la felicità", "Pace = Patto amichevole con empatia": queste alcune delle frasi estrapolate dalle centinaia di bigliettini appesi all'albero natalizio, scritti dagli studenti delle primarie, nel contesto dell'albero simbolo delle festività presentato alla cittadinanza per questo 2023.

L'associazionismo locale vanta dal 1979, anno di nascita del Soccorso, la presenza sul territorio di questa realtà che copre con il suo servizio, oltre Mandello del Lario, i comuni limitrofi di Abbadia e Lierna. Avere coinvolto i giovanissimi nella realizzazione di questo albero 2023, è stata una scelta di ottimo indirizzo. Il Soccorso, infatti, istituito dalla ferma volontà e impegno delle penne nere, necessita di ricambi generazionali e le voci espresse da questi studenti lasciano guardare con ottimismo a un futuro all'insegna di continuità e crescita per il team del soccorso. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)