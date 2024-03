Pericolo di valanghe: i soccorritori si esercitano fra le nevi di Bobbio

L'inverno che sta per finire porta in quota la neve e i soccorritori ne approfittano per cimentarsi nelle sfide che comporta questo tipo di ambiente. Mercoledì 13 marzo 2024, ai Piani di Bobbio, i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Cnsas Lombardo hanno partecipato a una giornata di mantenimento della qualifica.

Una ventina le persone presenti (19 tecnici, un sanitario e due istruttori regionali), provenienti dalle stazioni del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico delle province di Lecco, Como, Varese. Le attività si sono svolte tenendo come base i Piani di Bobbio, nel Lecchese, che in questo periodo presenta le condizioni ideali per esercitarsi.

Prima la teoria, poi la pratica

Al mattino si è svolta la parte teorica, presso la struttura di Baita Ciapin intitolata all'indimenticato Daniele Chiappa, noto alpinista e soccorritore storico del Cnsas. È seguita l'attività pratica, con due diversi simulati di ricerca in valanga, per approfondire temi quali l'ipotermia, l’utilizzo efficace dei dispositivi, l’interazione tra i soccorritori.

I bollettini nivometeorologici rilevano ancora condizioni di instabilità del manto nevoso, soprattutto nelle ore più calde della giornata; quindi, massima attenzione agli aggiornamenti. Con la primavera proseguiranno le attività periodiche di addestramento e formazione, a cui i soccorritori sono tenuti a partecipare.