Soldi freschi per rendere il Lario più sicuro

Altri fondi per rendere il Lario un posto più sicuro. Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, lo schema di convenzione per garantire i servizi di vigilanza, intervento e soccorso ai fini della sicurezza della navigazione sulle acque dei laghi lombardi per l’anno 2024. Con questo provvedimento viene riconosciuto, sulla base dei fabbisogni indicati da ciascuna Autorità di Bacino lacuale, un contributo per l’organizzazione dei servizi di vigilanza, intervento e soccorso per la sicurezza dei naviganti sulle acque dei laghi lombardi.

Ecco la ripartizione delle risorse ai 5 bacini lacuali della Lombardia: Lario 80.000 euro; Garda 47.000; Maggiore 40.000 euro; Iseo 40.000 euro; Ceresio 35.000 euro.

interventi finanziati, da realizzare entro l’anno in corso. Lo fa sapere il sottosegretario lecchese alla Presidenza, Mauro Piazza.

“Il lago è una risorsa importante per il nostro territorio e le risorse serviranno per interventi e servizi di vigilanza e sicurezza, attività fondamentali per renderlo sempre più attrattivo e permettere ai residenti e turisti di godere delle bellezze in totale sicurezza. Ringrazio l’assessore Lucente per l’impegno e l’attenzione dimostrata a questa importante tematica per il nostro territorio”, spiega Piazza in una nota.