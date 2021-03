Piccoli comuni in zona rossa, tolta la deroga dei 30 chilometri per gli spostamenti

Con l'entrata in vigore del nuovo decreto legge per contrastare la pandemia in corso è "scomparsa" la deroga che permetteva di spostarsi in un raggio di 30 chilometri agli abitanti dei piccoli comuni (quelli con meno di 5000 abitanti). Ad accorgersi della novità è stata l’Uncem, l’associazione che riunisce enti e comuni di montagna, leggendo tra le Faq (domande e risposte più frequenti) scritte dal Governo per dare al cittadino un aiuto concreto per sapere come muoversi nelle varie zone: gialle, arancioni e rosse.

Per Marco Bussone, presidente nazionale dell’Uncem, ci vuole buon senso e questa regola deve essere rivista e chiarita dal Viminale considerando anche che, secondo le nuove disposizioni, è possibile andare nelle seconde case (leggi qui) ma non nel comune accanto. Per ora nelle Faq in merito agli spostamenti tra comuni c'è solo questa indicazione: