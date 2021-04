Paderno d'Adda: Stallazzo (e non solo), cambia la gestione per sei anni. Pubblicato il bando

Cambia la gestione di quattro siti di assoluto interesse di Paderno D'Adda. Il Parco Adda Nord ha pubblicato un avviso di gara per la concessione di quattro immobili attualmente affidati all’ente e situati lungo l’alzaia che costeggia il fiume Adda, sicuramente uno degli scorci di Parco piu? belli e rilevanti a livello storico-naturalistico, dove le bellezze della natura fanno da sfondo a elementi architettonici di indubbio pregio, tra centrali idroelettriche, dighe e conche con salti dell’acqua fino a sei metri, visitabili camminando o pedalando lungo la pianeggiante pista ciclabile.

Gli immobili, come detto, sono quattro, si trovano tutti all’ombra del Santuario della Madonna della Rocchetta che dall’alto domina la Valle dell’Adda e si tratta dello Stallazzo, Conca Madre, Conca delle Fontane e la chiesetta di S. Maria Addolorata.

Gli edifici

Lo Stallazzo e? un edificio noto a tutti coloro che frequentano la ciclabile dell’Adda come punto di ristoro e riposo. Si trova presso la Conca delle Fontane, si puo? anche raggiungere a piedi da Porto d'Adda scendendo il fiume lungo il sentiero e in passato fu stazione di ricovero e ricambio dei cavalli per chi doveva rimorchiare i barconi lungo l’alzaia. La Conca Madre e? un piccolo edificio museale che si trova presso la conca omonima - la quarta che si incontra lungo il Naviglio di Paderno scendendo da monte - e fu realizzato da Pietro Nosetti sotto Maria Teresa d’Austria a fine Settecento. La Conca delle Fontane e? poco distante, si chiama cosi? perche? presenta delle acque sorgive. La chiesetta di S. Maria Addolorata risale al Cinquecento e vi fu rinvenuta un’opera lignea raffigurante la Vergine con il Cristo Morto.

Conca delle Fontane

Chiesetta S. Maria Addolorata

Conca Madre

Il bando: concessione di sei anni, come fare domanda

Il bando di concessione di questi quattro edifici si inserisce nel progetto a piu? ampio respiro perseguito dal nuovo Consiglio di Gestione del Parco Adda Nord di valorizzazione dei beni del proprio patrimonio per attivita? culturali e di promozione turistica in un'ottica di rilancio territoriale a 360 gradi.

Gli immobili, vista anche loro fortunata ubicazione lungo la pista ciclopedonale che costeggia l'Adda, dovranno essere utilizzati per usi a supporto al viaggiatore lento (turista, camminatore, pellegrino e ciclista, etc.), per servizi d’accoglienza e di informazione turistica, nonche? attivita? di animazione sociale, culturale, didattica e sportiva. Molteplici le attivita? attuabili quali la ristorazione, la vendita di prodotti tipici a Km0, enogastronomia e artigianato locale, vendita materiale specializzato per ciclisti e camminatori (ciclostazioni e ciclofficine), attivita? di promozione locale e turistica con info point, servizi complementari specialistici per utenti con specifiche necessita? (es. bambini, anziani, disabili, etc.) e spazi per la formazione dedicata a temi relativi alla natura e/o al turismo lento e alle professionalita? di settore.

La durata della concessione e? pari a sei anni.

Per partecipare alla procedura il concorrente dovra? certificare la conoscenza dei luoghi per i quali presenta l’offerta, previa esecuzione di un sopralluogo da effettuarsi entro e non oltre il 30 aprile 2021 secondo i tempi e le modalita? da concordare con il referente del Parco.

Tutte le informazioni riguardanti l’avviso di gara (che scade il prossimo 10 maggio, ore 17.15) sono scaricabili dal nostro sito dedicato.