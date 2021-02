Il cantiere che ha causato parecchi disagi nell'ultimo fine settimana

Statale 36: smantellato temporaneamente il cantiere tra Abbadia e Mandello. Sarà operativo lunedì

Come riferito in precedenza dalla Prefettura, la carreggiata percorribile su entrambe le corsie dal venerdì pomeriggio per tutto il fine settimana. Ultimazione degli interventi prevista per la metà di maggio