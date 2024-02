S'indaga sulle barriere: chiusa la Strada Statale 36

Indagini in corso sulla Strada Statale 36. Come da ordinanza di Anas dello scorso 16 febbraio, dalle 10 di martedì 20 febbraio è in corso l'ispezione infrastrutturale che vede protagonista le barriere metalliche presenti sulla rampa di ingresso dello svincolo di Oggiono-Civate lungo carreggiata nord al km 45+800 della Strada Statale 36. Come disposto dal responsabile della struttura territoriale Nicola Prisco, è stata istituita la chiusura temporanea al traffico della rampa di ingresso oggetto delle indagini.

Il traffico in entrata allo svincolo di Oggiono-Civate è stato contestualmente deviato lungo la SS639 con rientro sulla SS 36 allo svincolo di Pescate al km 49+100. La riapertura del tratto è prevista per le ore 14.