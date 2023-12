Statale 36, da questa sera 6 ore di chiusure lungo la tratta a lago

La notizia è stata resa poco fa: questa sera chiuderà per lavori lo svincolo di Abbadia lungo la Statale 36 a lago. Chi proviene da Lecco e viaggia in direzione Sondrio dovrà quindi proseguire fino all'uscita di Bellano. Occorre dunque "segnarsi" le ore 23 come limite orario per evitare, a chi abita in zona Mandello del Lario, di dover allungare di una quarantina di chilometri, tra andata e ritorno, il rientro a casa.

In merito anche il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli ha pubblicato un post per ricordare a tutti gli automobilisti di prestare la dovuta attenzione fino alle 5 di domani mattina. Nella comunicazione è stato reso noto che chiuderà anche la tratta di SS36 in direzione sud tra Bellano e Abbadia, con necessità di percorrere la strada provinciale a lago.

"Attenzione: questa sera, venerdì 15 dicembre dalle ore 23 alle ore 5 di sabato 16 dicembre, è chiuso lo svincolo di Abbadia per chi proviene da Lecco. Da Lecco per raggiungere Abbadia, Mandello, Lierna, Varenna, Perledo ed Esino occorre uscire a Bellano e discendere per la sp72. (contemporaneamente sarà chiusa la ss36 in direzione sud tra Bellano e Abbadia)".