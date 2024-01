Statale 36, incidente nella galleria a lago. Ferite due giovani

Nuovo incidente stradale lungo la Statale 36, e ancora una volta un'auto ribaltata. Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 31 gennaio, nella galleria Scoglio lungo la SS36 a lago in direzione nord, all'altezza del territorio comunale di Varenna.

Sul posto si sono subito portati in codice giallo i soccorsi di Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, con l'ambulanza del Soccorso Mandellese per prestare aiuto alle due persone che si trovavano a bordo del veicolo. Si tratta di due ragazze di 20 e 21 anni. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'incidente. Allertati anche i vigili del fuoco di Lecco, i carabinieri e la polizia stradale. Alle 15.45 le operazioni di soccorso sono ancora in atto.