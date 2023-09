Rinnovato il progetto "Stazioni sicure", tornelli a Lecco e Calolzio?

Rinnovato il progetto "Stazioni sicure" sperimentato per la prima volta proprio in provincia di Lecco. In base all'accordo, dalla Regione arriveranno 30mila euro per potenziare i controlli nelle singole stazioni. Un monitoraggio che prevede la sinergia tra i comandi di polizia locale in particolare nelle ore serali e nei giorni festivi, oltre a un'intensa collaborazione con polfer, carabinieri, polizia di stato e guardia di finanza.

Il documento è stato presentato e firmato oggi alla Casa dell'economia di via Tonale a Lecco dall'assessore regionale alla sicurezza Romano La Russa, del prefetto di Lecco Sergio Pomponio, da Fabrizio di Staso di Trenord e dai sindaci dei 27 comuni interessati, che vedono Lecco come ente capofila, presente al tavolo dei relatori con il primo cittadino Mauro Gattinoni.

Tra le novità per favorire la sicurezza anche la possibile sistemazione di tornelli per entrare nelle stazioni ferroviarie di Lecco e Calolziocorte - tra i luoghi più a rischio e più frequentati - anche se, stando anche ai dati illustrati nell'incontro, gli episodi di microcriminalità si registrano soprattutto nei pressi delle stazioni più che al loro interno.

"Proprio qui a Lecco, nel 2021 - ha ricordato Romano La Russa - si è realizzato il primo accordo sperimentale per la sicurezza nelle stazioni. Dopo gli ottimi risultati conseguiti negli anni passati, abbiamo voluto riproporre anche per il 2023 l'iniziativa 'Stazioni sicure' con una crescita del numero di comuni aderenti, arrivati a quota 27. Si tratta di un accordo che dimostra lo straordinario impegno e la sensibilità di tutti gli interlocutori che stanno lavorando in sinergia per un obiettivo comune: rafforzare la sicurezza nelle stazioni e nelle aree limitrofe, troppo spesso teatro di vandalismi, aggressioni e altri reati".

I sindaci: "Progetto giusto, ma servono più fondi"

"Il servizio sta dando buoni risultati per favorire la sicurezza, e anche di recente è stato arrestato dai carabinieri un uomo che aveva appena strappato la collanina dal collo di una signora nella stazione di Calolzio - ha dichiarato il prefetto Pomponio - Sappiamo che stazioni e treni sono a rischio, ma in realtà è necessario, stando anche a quanto indicato dai sindaci e ai dati in possesso, monitorare soprattutto le aree di prossimità alle fermate dei treni. I dati ci dicono che i reati non sono in aumento, c'è una contrazione di lesioni e furti, mentre sono stabili gli illeciti legati ai danneggiamenti".

Di Staso ha quindi ricordato come i nuovi treni saranno dotati di impianti di videosorveglianza per favorire controlli e sicurezza, mentre il sindaco di Lecco ha sottolineato: "Il controllo potenziato e sinergico di treni e stazioni riveste un ruolo importante per l'intero territorio, anche di carattere preventivo, a partire dal contrasto allo spaccio". Gattinoni, anche a nome di altri colleghi sindaci, ha chiesto però stanziamenti più significativi rispetto ai 30mila euro previsti dalla Regione. "Per gli anni futuri sarà necessario rivedere a salire le cifre perché questi controlli coordinati vanno nell'interesse dei cittadini, dei viaggiatori e delle nostre comunità. E sono soldi ben spesi".

I comuni aderenti a 'Stazioni sicure' 2023 sono: Comune di Lecco (capofila) e Airuno, Bellano, Brivio, Bulciago, Calco, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Civate, Colico, Costa Masnaga, Dervio, Dorio, Galbiate, La Valletta Brianza, Malgrate, Mandello del Lario, Merate, Molteno, Montevecchia, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Rogeno, Santa Maria Hoè, Valmadrera.

Monica Porta, comandante della polizia locale di Lecco ha infine illustrato l'andamento del servizio: "Stazioni sicure è un progetto importante e impegnativo, anche dal punto di vista organizzativo. I comuni partecipanti sono cresciuti, i servizi vengono coordinati e programmati a rotazione con una rendicontazione e un monitoraggio mensile delle attività svolte e dei risultati raggiunti da parte dei comandanti. Per il mese di settembre i servizi di controllo programmati sono 31". Ad agosto gli obbiettivi fissati sono stati raggiunti con 26 servizi svolti, 54 agenti partecipanti, 39 posti di controllo di polizia stradale, 306 veicoli controllati, 381 persone identificate.