Tra Romanzo e Realtà: La Casa di Lucia

«Dominate da questi pensieri, passò davanti a casa sua, ch'era nel mezzo del villaggio, e, attraversandolo, s'avviò a quella di Lucia, ch'era in fendo, anzi un po' fuori. Aveva quella casetta un piccolo cortile dinanzi, che la separava dalla strada, ed era cinto da un murettino.» Alessandro Manzoni, capitolo II, Promessi Sposi, 1840

La casa di Lucia è, secondo il romanzo di Alessandro Manzoni, il luogo di residenza di Lucia Mondella. L'abitazione si trova nel quartiere di Olate, nel comune di Lecco in Lombardia. Nonostante sia considerata da vari studiosi di topografia manzoniana come l'abitazione più attendibile, essa è contesa con un'altra casa situata nel quartiere di Acquate denominata come Tradizionale casa di Lucia; entrambe all'epoca località autonome ed ora quartieri lecchesi ubicati nella zona nordorientale del centro della città di Lecco.

Entrambe le case, in stile rurale, sono rappresentative dell'architettura lecchese: edificio rustico lineare a due piani, con ballatoio e scale di legno oltre ad un cortile antistante.

La casa di Olate, situata a poca distanza dalla Chiesa di Don Abbondio, è attualmente una residenza privata, pertanto non è possibile la visita al suo interno. Se il portone d'ingresso è aperto, si può scorgere il cortile in cui Manzoni avrebbe descritto Lucia correre verso Renzo gridando: “lo sposo! lo sposo!”. Sul portale sopra al portone d'ingresso si intravede un affresco decorato con un'Annunciazione risalente al Cinquecento.

La casa di Acquate, situata in via Lucia, ospita attualmente un'osteria pertanto visitabile solo ai clienti della stessa. Dal cortile si può vedere il colle dello Zucco dove sorgeva il Palazzotto di don Rodrigo.

La contesa del titolo a Casa di Lucia è avvolta da dubbi destinati a dissiparsi, entrambe le case restano infatti nella tradizione le Case di Lucia dando vigore e perpetuando l’opera del Manzoni attraverso questi luoghi ricchi di storia.