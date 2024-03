Attenzione alla viabilità: a Lecco entrano in vigore 3 nuovi sensi unici

Da settimana prossima entrano in vigore nuove disposizioni contenute nel Piano generale del traffico urbano del Comune di Lecco. Come ricordato dall'Amministrazione comunale: "Nell'ambito delle modifiche viabilistiche e degli accorgimenti previsti dal Piano generale del traffico urbano sono istituiti 3 nuovi sensi unici che entreranno in vigore la prossima settimana".

In particolare, da lunedì 18 marzo sarà istituito il senso unico in via Perazzo, con ingresso da via Santo Stefano, mentre da mercoledì 20 marzo diventa senso unico via Don Invernizzi, con ingresso da corso Monte Santo, e da giovedì 21 marzo via Agliati, con ingresso da via Partigiani.

Si arriva così a 4 nuovi sensi unici in città nel giro di un mese. Lo scorso 19 febbraio l'intera via Tubi era già a senso unico con ingresso da via XI Febbraio, prolungando l'attuale tratto e consentendo di regolamentale meglio la sosta lungo la via che ospita una delle sedi di Asst Lecco.