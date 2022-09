"Lavori in corso Martiri, e iniziano le scuole. Il Comune intervenga per la viabilità"

"Lavori in corso Martiri per i sottoservizi, con senso unico alternato. E iniziano le scuole. Il Comune intervenga per regolare al meglio la viabilità ed evitare troppi disagi ai cittadini". Questo l'appello lanciato da Filippo Boscagli, Consigliere di opposizione nelle file di Lecco Ideale, in vista del cantiere che aprirà il 12 settembre in una delle strade principali di Lecco con limitazioni al transito, regolato da senso unico alternato fino a metà ottobre.

"Serve un piano viabilistico d'emergenza, chiaro per tutti"

"Lunedì inizia la scuola per tutti con le attività lavorative ormai ampiamente iniziate - sottolinea Boscagli - Lunedì iniziano anche i lavori urgenti in Corso Martiri che dureranno quasi un mese. Vedendo l'esperienza di questi mesi per ogni chiusura, anche parziale, di attraversamenti e grandi arterie (a scuole chiuse) rischiamo la tempesta perfetta permanente. È necessario un piano viabilistico d'emergenza, chiaro per tutti, per evitare che il senso unico alternato di Corso Martiri faccia crollare l'intera viabilità della città portando al collasso nelle ore di punta. Presenza dei vigili e percorsi chiari alternativi sono la prima necessaria risposta ai lavori".