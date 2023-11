Si rifanno gli attraversamenti delle scuole: tre notti di chiusure

Nuove strisce pedonali davanti alle scuole lecchesi. Nelle notti tra mercoledì 22 novembre e venerdì 24 novembre, dalle 21 alle 6, saranno eseguiti i lavori di posa del termoplastico di segnaletica orizzontale sugli attraversamenti pedonali scolastici in diverse vie cittadine, che saranno realizzati dalla ditta Price Service per conto del Comune di Lecco.

Nuove strisce pedonali: le vie interessate

Per garantire l'esecuzione degli interventi programmati nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 sarà presente un restringimento con senso unico alternato a vista dalle 21 a mezzanotte in corso Monte Santo e dalla mezzanotte alle 3 in viale Montegrappa, mentre giovedì 23 in via Tonio da Belledo, all'altezza del civico 1, sarà chiusa la corsia in direzione via Risorgimento dalle 3 alle 4:30 di giovedì e di quella in direzione via dell'Eremo dalle 4:30 alle 6, sempre di giovedì. Infine, nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 sarà chiusa via Ca' Rossa dalle 21 a mezzanotte e via Zelioli dalle 3 alle 6, mentre via De Gasperi, all'altezza del civico 1, sarà chiusa la corsia in direzione via Pasubio da mezzanotte alle 1:30 e in direzione via Santo Stefano dall'1:30 alle 3.

“Fondamentale chi guida”

“Sugli attraversamenti pedonali scolastici delle scuole primarie di Belledo, Maggianico, Santo Stefano e San Giovanni, viene completato l'intervento di messa in sicurezza con la realizzazione a pavimentazione di un particolare pittogramma che segnala in maniera evidente il tipo di attraversamento - spiega l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi -. L'attenzione di chi guida è fondamentale e ogni intervento di messa sicurezza che noi possiamo attuare come Amministrazione resta un ausilio e, in questo caso, un invito a prestare ancora maggiore attenzione”.