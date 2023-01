Studenti lecchesi in visita ad Auschwitz con il ministro. Ora saranno accolti da Mattarella

Da Lecco ad Auschwitz per vedere da vicino l'orrore dell'Olocausto e tenere viva la memoria. Con loro anche il ministro dell'Istruzione Valditara, e presto saranno accolti anche dal presidente Mattarella. Protagonisti gli alunni di due classi dell’Istituto superiore Bertacchi che hanno condiviso e documentato in un video l’esperienza di un viaggio della Memoria in Polonia.

Ad accompagnare nei giorni scorsi la 5A del Liceo delle Scienze Umane e la 5A del Liceo Economico Sociale, vincitrici del concorso nazionale "I giovani ricordano la Shoah", c’erano il Ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, la sopravvissuta Tatiana Bucci, la Presidente dell’Ucei Noemi Di Segni e il Rabbino capo della Comunità ebraica di Torino, Rav Ariel Finzi.

La lezione della sopravvissuta Tatiana Bucci

Gli studenti hanno visitato a Cracovia la Piazza delle sedie, il Ghetto ebraico e la Sinagoga Remuh, dove hanno assistito alla firma del protocollo d’intenti tra Ministero e UCEI per promuovere nelle scuole italiane iniziative contro l’antisemitismo. Le classi hanno quindi partecipato alla proiezione del filmato “La stella di Andra e Tati”, al quale è seguito il dibattito con Tatiana Bucci, sopravvissuta alla Shoah che ha poi accompagnato i ragazzi anche nella giornata successiva ad Auschwitz-Birkenau.

Nel campo di sterminio liberato dall’Armata Rossa il 27 gennaio 1945, le due classi quinte del Bertacchi hanno ascoltato, posto domande e riflettuto sulla necessità di conoscere la storia, di perpetuare la memoria e di essere giusti.

Il gruppo di 17 alunni guidato dalla dirigente Stefania Perego sarà domani a Roma

Domani, giovedì 26 e venerdì 27 gennaio, una delegazione di 17 studenti delle due classi del Bertacchi, insieme alla Dirigente Stefania Perego, è attesa a Roma per partecipare alle celebrazioni della Giornata della Memoria. Il 26 pomeriggio, l’appuntamento è allo Spazio Europa, sede della Commissione Europea di Roma, dove è previsto un evento sulla Shoah al quale interverranno diversi esponenti della politica e della comunità ebraica della capitale.

Al Quirinale lo studente Davide Milani canterà il suo brano rap "Come se fosse normale"

Il 27 gennaio, la delegazione dell’Istituto Bertacchi è invece attesa al Quirinale per la premiazione del concorso “i giovani ricordano lo Shoah”. Davanti al Presidente Sergio Mattarella, i rappresentanti di 5A SUL e 5A SUE presenteranno il lavoro premiato “Memory wearing” e Davide Milani, studente di 5A SUE, canterà il suo brano rap “Come se fosse normale”. Nel pomeriggio, nella sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito, gli studenti incontreranno nuovamente il Ministro Valditara.