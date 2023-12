Successo per la selezione lecchese di "Hair Ring", vince Giorgia Marazzina

Grande successo alle selezioni lecchesi per Hair Ring, organizzate alla scuola Galas di Lecco. Hair Ring è un’iniziativa di Cosmoprof, la fiera leader mondiale per l’industria della cosmetica e della bellezza professionale, e della Camera italiana dell’acconciatura e mira a creare le condizioni affinché i giovani talenti possano essere valorizzati e crescere professionalmente nel mondo del lavoro.

La selezione lecchese ha visto la partecipazione di giovani e promettenti talenti, di età inferiore ai 25 anni attivi in provincia di Lecco nel settore dell’acconciatura: a presentarsi sono stati allievi di scuole professionali, personale dipendente e giovani imprenditori, che hanno avuto la possibilità di mettersi in luce attraverso una selezione tecnica. Nutrita, in tale contesto, la partecipazione delle allieve della Fondazione Luigi Clerici di Lecco, che si sono confrontate con le altre candidate del territorio.

La prova è consistita nella realizzazione a tempo di una acconciatura e di un colore; le candidate hanno potuto mostrare la propria creatività e competenza, sulle quali la valutazione finale è stata espressa dal presidente della categoria Benessere di Confartigianato Lecco Dante Proserpio, coadiuvato dai consiglieri della categoria.

Il presidente Proserpio: "Un plauso alla passione e all'impegno"

A introdurre l’evento è stato il presidente Proserpio, che ha voluto rivolgersi alle partecipanti con un intervento in cui ha dedicato un plauso alla loro motivazione: "Oggi tutte voi avete già vinto, perché la voglia di mettervi in gioco vi ha portato qui, di domenica mattina presto, mentre altre ragazze, vostre coetanee e colleghe, hanno preferito restare a letto. La passione che vi anima sia sempre viva in voi e vi porti ad essere curiose e a sperimentare, sempre, nuove soluzioni. Il futuro è vostro!”.

Un ottimo secondo posto per Michaela Nicoletta

Coltivare i talenti, infatti, è da sempre l’obiettivo verso il quale è orientata l’azione di Confartigianato Imprese Lecco. La vincitrice della tappa lecchese di Hair Ring Selected 2024 è risultata Giorgia Marazzina, che lavora presso "Susanna Hairstylist" di Susanna Molteni a La Valletta Brianza. Al secondo posto si è classificata Michaela Nicoletta, allieva della Fondazione Luigi Clerici di Lecco. Le candidature delle due talentuose giovani saranno ora inoltrate agli organizzatori di Cosmoprof, che sceglieranno a livello nazionale i migliori 15 talenti chiamati a esibirsi sul palco della fiera bolognese domenica 24 marzo 2024.