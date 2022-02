SuperEnalotto, anche a Lecco si sogna il "6" da 160 milioni di euro

Sono numerosi i lecchesi che tenteranno la fortuna oggi, martedì 22 febbraio 2022, al SuperEnalotto: in palio, con il concorso nazionale, il jackpot più alto del mondo come riporta l'agenzia Agimeg, arrivato all'incredibile cifra di 160,1 milioni di euro.

A distanza di nove mesi esatti dall'ultimo "6" e dopo oltre vent'anni di grandi Jackpot e miliardi di euro in vincite distribuiti in tutto il Paese, SuperEnalotto ha raggiunto, per l'estrazione di martedì 22 febbraio, un montepremi da capogiro, il quarto più alto nella storia del gioco. L'estrazione metterà in palio 160,1 milioni di euro, a oggi il Jackpot più alto fra tutti i concorsi a premi al mondo.

"SuperEnalotto è un momento di divertimento, sogno e speranza. Un momento di svago caratterizzato da una dimensione collettiva e sociale. Oltre ai numeri, infatti, ci sono le persone, i loro sogni e, magari, il loro desiderio di cambiare vita o di viverne una più serena" commentano da Agimeg. "Con un Jackpot di oltre 160 milioni di euro, i progetti possono essere innumerevoli, arrivando a coprire anche intere generazioni: c’è chi spera di vincere per saldare il mutuo o per comprare una casa per la sua famiglia; chi spera di garantire un futuro roseo ai propri figli o chi, invece, ha in mente di investire per avviare un nuovo percorso professionale. Infine, c'è anche chi pensa alla beneficienza, per aiutare le persone in difficoltà".

Chi ha vinto i grandi Jackpot in passato ha investito solo pochi euro per un grande sogno. Il Jackpot record da oltre 209 milioni di euro vinto il 13 agosto 2019 a Lodi, ossia la vincita più alta mai assegnata nella storia di SuperEnalotto, fu infatti centrato grazie a una giocata di soli 2 euro. Anche l'ultimo Jackpot, del valore di oltre 156 milioni di euro, assegnato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM), fu realizzato con una schedina da 2 euro.

Le 10 vincite più alte nella storia del SuperEnalotto

209,1 milioni di euro il 13/08/2019 - Lodi (LO)

177,7 milioni di euro il 30/10/2010 - Bacheca dei Sistemi – 70 quote

163,5 milioni di euro il 27/10/2016 - Vibo Valentia (VV)

156,2 milioni di euro il 22/05/2021 - Montappone (FM)

147,8 milioni di euro il 22/08/2009 - Bagnone (MS)

139 milioni di euro il 09/02/2010 - Parma (PR) e Pistoia (PT)

130,2 milioni di euro il 17/04/2018 - Caltanissetta (CL)

100,7 milioni di euro il 23/10/2008 - Catania (CT)

94,8 milioni di euro il 19/05/2012 - Catania (CT)

93,7 milioni di euro il 25/02/2017 - Mestrino (PD)