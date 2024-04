Rischia la vita nascondendosi in un sacco: tartaruga salvata in extremis

Ha rischiato decisamente grosso, ma fortunatamente si è verificato il lieto fine. Si era, con ogni probabilità, intrufolata in un sacco di rifiuti la tartaruga di terra che nei giorni scorsi è stata tratta in salvo presso l’impianto di selezione dei materiali riciclabili di Seruso a Verderio, come noto parte della rete di Silea.

L’animale è stato individuato dagli operatori lungo uno degli oltre 100 nastri trasportatori che compongono il percorso di riconoscimento e separazione dei rifiuti: la tartaruga - che potrebbe essersi introdotta nel sacco dei rifiuti in cerca di un riparo - è stata prontamente recuperata e affidata a una clinica veterinaria specializzata nella cura di animali esotici.

Non è stato possibile risalire alla provenienza dell’animale, risultato sprovvisto dell’apposito chip di riconoscimento. All'interno dell’impianto di Seruso (società pubblica del gruppo Silea) vengono trattati e avviati a riciclo i rifiuti prodotti da circa 1,2 milioni di cittadini lombardi.