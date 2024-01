Teleriscaldamento, lavori senza sosta: tre cantieri paralleli

Il teleriscaldamento è già realtà, ma i lavori sono molto lontani dalla loro conclusione. Per quanto riguarda la realizzazione della rete a Lecco, sono iniziati i lavori di posa in via dell'Eremo che, salvo complicazioni in corso di esecuzione, saranno ultimati nell’arco di un mese. “Le opere non avranno ripercussioni sulla circolazione viabilistica essendo concentrate in un’area di posteggio e nella contigua area verde. La posa della rete si estenderà in direzione dell’scuola dell’Infanzia Germanedo e degli stabili Aler”, spiega Acinque.

Proseguono, intanto, i lavori lungo via Giusti, in programma sino al prossimo 12 febbraio. Da lunedì 5 febbraio, infine, saranno avviate le attività propedeutiche al cantiere lungo corso Martiri della Liberazione.

A Valmadrera, invece, sono cominciate le opere in via Roma, che proseguiranno poi lungo via dell’Incoronata e via Dell’asilo. Nel primo tratto è stato introdotto un senso unico alternato “per consentire una corretta e sicura esecuzione delle opere”. I lavori, salvo complicazioni, saranno completati entro il 15 marzo.

Teleriscaldamento, aggiornamenti in tempo reale

La posa della rete è accompagnata da una costante linea informativa, in accordo con Acinque e l’amministrazione comunale locale: ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione attraverso la linea diretta con la cittadinanza che risponde al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e al sito acinquecalore.it.

La sezione del sito include:

La descrizione dell’intero progetto sul teleriscaldamento nell’area lecchese

L’area clienti, in cui è possibile richiedere preventivi e sopralluoghi per l’allacciamento

Un’area dedicata ai cantieri e alla mappa dei lavori, per consentire a tutti i cittadini di essere informati con congruo anticipo sulle aree soggette a lavori e sulle conseguenti modifiche alla viabilità, nonché il piano generale dei lavori.