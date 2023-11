Teleriscaldamento, la prima fornitura alla Scuola dell’infanzia Paolo VI

Il teleriscaldamento arriva a scuola. In tutti i sensi. Durante la seduta della giunta di martedì 28 novembre l’amministrazione di Valmadrera ha approvato lo schema di contratto per la fornitura di energia termica tramite teleriscaldamento alle due centrali termiche della Scuola dell’infanzia Paolo VI. Lo schema di contratto sottoscritto prevede, tra gli obblighi del concessionario, l’allacciamento gratuito degli edifici comunali e una percentuale di sconto del dieci percento (10%) per l’energia termica fornita, applicata alla tariffa calcolata a partire dal costo che il Comune deve sostenere, in assenza di teleriscaldamento, per produrre l’energia termica necessaria utilizzando una caldaia a gas.

Il teleriscaldamento alla scuola di Valmadrera

L’adozione del teleriscaldamento “comporterà anche l’eliminazione degli oneri di manutenzione, gestione e controllo periodici prescritti dalle normative a carattere ambientale, per le attuali caldaie a gas. Inoltre, sarà fornito un servizio di calore di qualità simile a quello dell’impianto a gas, ma privo dei rischi a esso connessi, con basso livello di manutenzione, una efficiente gestione del calore assistita dalla supervisione centralizzata e dalla contabilizzazione individuale del calore, nonché vantaggi alla collettività con riduzione delle sostanze inquinanti immesse in atmosfera”, spiega il Comune di Valmadrera.

I lavori, in corso anche a Lecco, sono gestiti dalla società "Acinque Energy Grenway Srl", che sta realizzando la rete di teleriscaldamento per la distribuzione di energia termica sotto forma di acqua calda sul territorio comunale. Successivamente saranno allacciate anche le vicine case Aler.