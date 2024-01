Treni della corsa Lecco-Bergamo, ancora disagi e ritardi

Per i pendolari della linea Lecco-Bergamo si ripetono le giornate di disagi e passione. Anche nella mattinata di oggi, mercoledì 17 gennaio, ci sono stati ritardi notevoli fino a 45 minuti per chi viaggiava in treno lungo la tratta che attraversa la Valle San Martino. Il motivo è legato a un guasto al passaggio a livello nella stazione di Cisano-Caprino. Almeno 4 le corse che hanno registrato ritardi nella fascia oraria tra le 7 e le 9.30, la più importante per lavoratori e studenti.

Il problema ci è stato segnalato da alcuni nostri lettori ora molto preoccupati dell'imminente avvio dei lavori - con corse sostitutive dei bus - tra Ponte San Pietro e Bergamo e chiedono a Trenord e alle autorità regionali garanzie precise per non vivere tre anni da incubo. Il cantiere è in programma infatti dal 5 febbraio 2024 al dicembre 2026.

"Intanto già nella situazione attuale si ripetono ritardi, disagi e corse cancellate - racconta Sonia R., che gestisce una chat di testimonianze di pendolari della tratta Lecco Bergamo - Oggi mi ha scritto anche una persona per dirmi questo... 'Devo però dire che stamattina eravamo praticamente tutti seduti sul Lc-Bg delle 6.30 e viaggiavamo con meno di 10 minuti di ritardo'... vi rendete conto che i pendolari sono contenti di essere riusciti a sedersi e di essere arrivati a destinazione con meno di 10 minuti di ritardo? Nel frattempo si è verificato anche questo guasto. Da parte di Trenord e delle autorità competenti serve un cambio di rotta. Lo chiediamo da tempo".