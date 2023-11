Entro 7 mesi altri 20 nuovi treni "Donizetti" sulla Milano-Lecco-Tirano

"Entro la prima metà del 2024 sulla tratta ferroviaria RE8 Tirano-Sondrio-Lecco-Milano saranno immessi 20 nuovi treni Donizetti. Un impegno di Regione Lombardia per rendere il servizio più efficiente, moderno e puntuale". Lo ha dichiarato oggi, giovedì 23 novembre, l'assessore regionale ai trasporti e mobilità sostenibile, Franco Lucente, dopo aver sentito Trenord, in merito alla situazione ferroviaria in particolare della provincia di Sondrio e del Lecchese, che negli ultimi tempi ha registrato una serie di disagi.

"Sono sempre disponibile al confronto - ha aggiunto Lucente - e l'ho dimostrato in diverse occasioni, dialogando con i comitati dei pendolari, le associazioni dei territori e organizzazioni sindacali. Siamo consapevoli dei disagi e delle criticità che stanno accusando le linee ferroviarie della Valtellina e del Lecchese, spesso per motivi infrastrutturali di Rfi e non addebitabili al servizio".

L'assessore regionale ai trasporti: "Intensificati i tavoli di confronto con Trenord e Rfi"

"A tal proposito - ha concluso l'assessore regionale ai trasporti - ho intensificato i tavoli di confronto con Trenord e Rfi proprio per monitorare la situazione, evidenziare difficoltà, problematiche e cercare di trovare soluzioni nell'immediato. L'immissione di nuovi treni, insieme ad interventi infrastrutturali più celeri e ad una comunicazione all'utenza rapida e puntuale, sono convinto che potrà migliorare notevolmente l'offerta trasportistica".

Realizzato da Alstom, il 'Donizetti' è un convoglio monopiano con 260 posti a sedere, accessibile per i passeggeri a ridotta mobilità, dotato di prese elettriche e Usb e di postazioni dedicate per biciclette. Consuma il 30% di energia in meno rispetto ai treni precedenti. La chiusura delle porte è programmata per evitare la dispersione termica e l'illuminazione a led si regola automaticamente sulla base della luce esterna.