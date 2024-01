Anche in Valsassina con i treni della neve

Ripartono i treni della neve con approdo anche nel Lecchese. Per la stagione invernale 2023/24 sono infatti tornate le proposte di Trenord per raggiungere senz’auto i comprensori sciistici regionali. Tra le nuove destinazioni messe a disposizione degli sciatori per i pacchetti treno più navetta e skipass si aggiungono i Piani di Bobbio.

Con questi biglietti integrati, realizzati in partnership con Snowit, i viaggiatori potranno anche con l’aggiunta di altri servizi, come lezioni di sci e noleggio attrezzatura, raggiungere i comprensori sciistici lombardi senza l’utilizzo dell’auto.

“Ancora più forza al nostro turismo - dichiara il Sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza - c’è infatti un nuovo servizio per fruire delle splendide località della Valsassina e dei Piani di Bobbio. Una iniziativa che dimostra le possibili sinergie tra sistemi di trasporto e che aveva già dato ottimi risultati con il Valsassina pass della scorsa estate".

Il lecchese Mauro Piazza: "Un valore aggiunto per turismo e sostenibilità"

"Accolgo con entusiasmo questa novità del progetto 'Treni della neve' che permette di raggiungere in treno, un mezzo di trasporto decisamente più economico e sostenibile, le mete più desiderate della Lombardia. Un’utile iniziativa - conclude il lecchese Mauro Piazza - per chi vuole fare a meno della propria auto e un passo avanti in termini di sostenibilità e alla promozione delle splendide località del nostro territorio".

Dal 15 gennaio sul sito Trenord sarà avviata la vendita dei biglietti per i Piani di Bobbio che comprenderà al costo di 49 euro il viaggio andata/ritorno da tutta la Lombardia a Lecco (linee Milano-Sondrio-Tirano, S8 Milano-Carnate-Lecco, S7 Milano-Molteno-Lecco, Como-Lecco, Lecco-Bergamo), la navetta dalla stazione di Lecco al Piazzale della Cabinovia di Barzio e lo skipass giornaliero per l’accesso agli impianti.

Un’opportunità anche per chi non ama sciare ma non vuole rinunciare ad una suggestiva passeggiata sulla neve con un pacchetto ad hoc che comprende il viaggio andata e ritorno in treno fino a Sondrio, l’itinerario in navetta, il biglietto per la Snow Eagle, la più grande funivia d’Europa, e il noleggio di ciaspole. Tutti i dettagli sui “Treni della neve” e le novità sono disponibili sul sito Trenord, sulla pagina dedicata alle “Gite in treno” https://www.trenord.it/giteintreno/.