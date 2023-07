Ultreya, premiata la giovane dottoressa Alice Danieli

Oltre 100 persone hanno voluto essere presenti all'agriturismo Il Ronco di Garlate per la tradizionale festa organizzata da "Ultreya in cammino con Luca". L'associazione di Valmadrera ha consegnato anche il premio in memoria di Luca Magistris: la vincitrice di questa edizione è Alice Danieli, giovane medico di Casatenovo, la quale ha raccontato la sua attuale esperienza di anestesista all’istituto oncologico di Milano parlando inoltre della sua commozione per aver incontrato la famiglia di Luca, i genitori Elena e Gianni e le sorelle Laura e Lida.

Tra i presenti il sindaco Antonio Rusconi accanto a tutti i familiari di Luca. Il primo cittadino di Valmadrera ha sottolineato come - ricordando il desiderio di Luca per un mondo più giusto - l’ associazione Ultreya abbia raccolto in questi anni numerose risorse per i più fragili: per le scuole in Nepal, per il centro Oltre Noi, per Oltretutto e altre importanti realtà socio assistenziali. Un tema ripreso anche dagli assessori Brioni e Bosisio, nonchè da Laura Magistris: "In questi anni tanto bene è stato fatto nel ricordo di Luca, abbiamo visto molta generosità distribuita a importanti enti di solidarietà".

Ha preso quindi la parola il dottor Fabio Pavan, primario di ematologia infantile presso l’ospedale San Gerardo di Monza, che ha ricevuto in dono un piccolo catetere per i bambini affetti da gravi malattie. Il tutto è partito da due soci di Ultreya, tra cui il papà di un bambino di un anno scomparso lo scorso anno e che aveva fatto uso di questo costoso strumento. Toccante la testimonianza della mamma del bimbo, la quale ha evidenziato come questo dono rappresenti un ricordo e un grazie per il suo piccolo angelo volato in cielo.

Il dottor Paolo Schiavo, medico dell’ospedale di Lecco e collega di Luca, ha infine ricordato il dovere di umanità del ruolo del medico, la vicinanza e la delicatezza dei rapporti con i familiari nei momenti della paura e del dolore. Infine le premiazioni, sempre con Luca nel cuore.