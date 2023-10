Una nuova casa per i pomperi di Valmadrera: progetto aggiornato

Aggiornato il progetto per la nuova caserma dei vigili del fuoco di Valmadrera. La Giunta comunale, durante la seduta dello scorso 3 ottobre, ha approvato l'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova casa dei pompieri, già approvato attraverso la delibera della stessa Giunta dello scorso 26 ottobre 2022. L'aggiornamento è stato reso necessario dalle nuove indicazioni pervenute dal Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco, che già aveva espresso parere favorevole il 26 agosto.

Le modifiche riguardano soprattutto delle migliorie per la fruizione degli spazi, oltre alla previsione di uno spazio per il lavaggio dei veicoli in dotazione.

Il progetto da 2,5 milioni di euro

Secondo quanto appreso a suo tempo, servono due milioni e mezzo di euro per dare una nuova casa ai pompieri di Valmadrera. L’area di proprietà comunale individuata per l’opera è in via Casnedi, come noto già da qualche tempo, e consente la dislocazione di tre corpi di fabbrica rettangolari adiacenti tra loro, oltre l'area di pertinenza comprensiva di parcheggi.

Il primo corpo è destinato ad autorimessa, è di circa 320mq e la pianta rettangolare consente di parcheggiare i mezzi antincendio. Il secondo corpo, invece, è di circa 200mq e rappresenta il vero centro operativo con uffici, magazzini e spogliatoi. Il terzo corpo di fabbricato, che è possibile disporre con orientamento ruotato ed è indipendente dai primi due, ha un'estensione di circa 75mq ed fisicamente separato con delle recinzioni al fine di evitare interferenze tra volontari ed effettivi, comprendendo lo spazio per la sede dei volontari e il relativo corpo dei servizi igienici.

Dal punto di vista architettonico, la nuova caserma è stata pensata con forme semplici, che comunque evidenzino le diverse funzioni dei tre corpi, spiegano da via Roma. L’importo economico per la realizzazione è di 2 milioni e 450mila euro.