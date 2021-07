Attivati nel Lecchese 7.468 slot aggiuntivi per le prime dosi di vaccino anti-Covid

Per il periodo dal 3 al 14 agosto l’Asst di Lecco ha attivato 7.468 slot aggiuntivi per le prime dosi di vaccino anti Covid-19. Gli slot - con possibilità di prenotazioni in più - sono così distribuiti: dal 3 all'8 agosto 1.276 posti aperti presso il Centro Vaccinale Technoprobe di Cernusco Lombardone e 1.981 posti aperti presso il Centro Vaccinale Palataurus di Lecco. Dal 9 al 14 agosto invece, 1.338 posti aperti presso il Centro Vaccinale Technoprobe di Cernusco Lombardone e 2.873 posti aperti presso il Centro Vaccinale Palataurus di Lecco.

Gli over 60 possono auto presentarsi senza prenotazione

Come precisato in una nota di Asst Lecco: "Sul totale dei nuovi slot per la somministrazione delle prime dosi il 50% è destinato alla fascia di età 12-19. L’ulteriore 50% per la fascia di età 20-59. Ricordiamo inoltre che gli over 60 possono auto presentarsi senza prenotazione".