Lecco: prima dose al 30% della popolazione. Arrivati altri diecimila preparati di vaccino

Prosegue la lotta al Covid-19 sul territorio lecchese. Stando ai dati riferiti da Regione Lombardia, il 28,61% della popolazione target lecchese (82.909 persone su 289.816) ha ricevuto la prima dose di vaccino, mentre la seconda è stata inoculata al 11,84% della popolazione target (34.311 su 289.816).

Diecimila dosi arrivate in ospedale

Sono arrivato a destinazione oggi, venerdì 30 aprile, i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, per la consegna a Lecco di 9.200 dosi del vaccino AstraZeneca e di 1.100 dosi del vaccino Moderna, eseguita in collaborazione con l’esercito italiano.

I mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini a Piacenza e hanno proseguito il loro viaggio per raggiungere la propria destinazione finale presso l’ospedale "Alessandro Manzoni" di via dell'Eremo.