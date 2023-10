Tre giorni da incorniciare dai gemelli di Weissenhorn

Tre giorni da incorniciare per la delegazione di Valmadrera accolta dai gemelli di Weissenhorn. Dopo la visita ai numerosi monumenti storici della città tedesca e la serata italiana con l'ottima cena preparata da alunni e docenti del Cfp Aldo Moro, la domenica mattina è ripresa con Erntedank, la santa messa per il raccolto portato all’altare dai bambini. Il parroco, all’inizio della messa, ha ringraziato la delegazione italiana presente. Alle ore 11 è partita "Essen der Nationen", con la possibilità di gustare piatti internazionali dalle differenti bancarelle.

Molto frequentato lo stand del Cfp Aldo Moro, con i prodotti della scuola di falegnameria, ma soprattutto per i piatti di gnocchi e le mousse al cioccolato. Nel pomeriggio visita alla storica città di Ulm sul Danubio, una delle città storiche più importanti della Germania, a soli 12 chilometri da Weissenhorn, con il famoso campanile più alto del mondo, le mura antiche, il municipio, il quartiere dei pescatori e dei conciatori con le splendide case antiche. Sempre a Ulm in serata tipica cena bavarese presso Ulmer Wirtshaus.

"Vera sorpresa il lunedì mattina, con la visita a una panetteria storica di 150 anni e ognuno di noi si è cimentato nel brezein backen, come si preparano i brezein, tipico pane tedesco, presso il maestro fornaio Reissler - racconta il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi - Grande ospitalità e generosità, e al termine ognuno di noi ha potuto mangiare il proprio brezein preparato. Davvero sono stati tre giorni di grande gioia, con un grande entusiasmo e amicizia e con il contributo del Cfp Aldo Moro. Un grazie straordinario a Ursula Schramm, presidente del comitato Gemellaggi di Weissenhorn, a Tanja, Claus, Carola, Mariangela, Udo e tutti gli amici tedeschi. Un altro grazie a tutti gli amici valmadreresi che ci hanno accompagnato in questa avventura".

Tra loro gli organizzatori come il presidente Beppe Castelnuovo, assente per motivi di lavoro, la prof Fiorenza Pelucchi con il marito Beppe, instancabile interprete e guida, i consiglieri Guido Villa con la moglie e la cugina e Piera Crippa, l’assessore Cesare Colombo, Livio Dell’Oro con la sua famiglia e Mauro Vassena con la mamma Lorella. "Sarebbe inutile dirlo, ma è giusto precisare che ognuno ha pagato le proprie spese, senza alcun costo per il comune".