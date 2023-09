Una nuova panchina gigante nel Lecchese

Un nuova panchina gigante in provincia di Lecco. È stata inaugurata questa mattina, sabato 16 settembre, la "Big bench" di Valmadrera. In tanti stanno vogliono già testae la nuova struttura sistemata in piazza Rossè 3, presso la sede della cooperativa sociale Cascina Don Guanella. "Un modo per ritornare bambini riscoprendo il paesaggio" - hanno spiegato i promotori dell'iniziativa, appoggiata anche dall'amministrazione comunale che parla di uno strumento in più a favore del turismo.

La nuova panchina gigante di Valmadrera appartiene al circuito "big bench community project" e si unisce a quelle già posizionate a Pescate, con vista lago, a quella di Olginate (di una tipologia diversa e con un tocco letterario), a quella di Santa Maria Hoè e a quella di Vendrogno all'Alpe Chiaro da dove si può ammirare un paesaggio mozzafiato, senza dimenticare la panchina gigante della vicina Bellagio.