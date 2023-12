Gli auguri (e il grazie) di Valmadrera ai volontari del piedibus

Sono stati auguri sentiti quelli portati in municipio a Valmadrera ai volontari della vigilanza, del traffico e del piedibus. Il sindaco Antonio Rusconi ha introdotto i saluti evidenziando come questi volontari rappresentino un esempio di come ognuno di noi possa migliorare la propria comunità. La vicesindaco Raffaella Brioni ha a sua volta manifestato il sentimento di gratitudine verso ognuno di questi volontari.

Presente anche il comandante della Polizia locale Cristian Francese, il quale ha evidenziato il valore dei corsi sul codice della strada tenuto agli alunni, mentre il responsabile dell'istruzione, Filippo Perego, ha ricordato l’autonomia del gruppo piedibus. Al termine il tradizionale scambio di auguri tra i present al saluto natalizio.