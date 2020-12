Valmadrera: la Caritas Parrocchiale attiva un numero telefonico rivolto alla fascia debole

Importa iniziativa a Valmadrera. La Caritas Parrocchiale ha deciso di implementare la propria attività a servizio della fascia debole della popolazione attivando un numero telefonico (351 5371109) al quale potranno chiamare le persone bisognose di parlare con una “voce amica” e, più in generale, chi si trova a dover affrontare problemi contingenti (viveri di prima necessità, pagamenti di utenze, affitti, ecc.), che per vari motivi scelgono di non rivolgersi direttamente di persona al Centro di Ascolto.

Al telefono risponderanno volontari disponibili sia per un “semplice” ascolto che per individuare assieme il percorso utile per risolvere problemi contingenti.