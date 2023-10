Nuovo vandalismo: cestino spaccato e rifiuti a terra sul lungolago

"Non solo cestini stracolmi di rifiuti con sacchetti abbandonati vicino. Purtroppo dobbiamo fare i conti anche con alcuni incivili che 'si divertono' a spaccare i cestini e a commettere vandalismi. Queste foto le abbiamo scattate questa mattina sul lungolago di Lecco, davvero un brutto panorama per chi si è trovato a passere di lì".

La segnalazione è giunta in redazione alle ore 10.30 di oggi, domenica 29 ottobre, da parte di un nostro lettore che stava camminando sul lungolario Cadorna, vicino alla piattaforma. Purtroppo episodi di vandalismo si sono già registrati anche in altre zone della città o nei comuni della provincia, anche nei pressi delle passeggiate a lago. "Per i residenti è un disagio e per i turisti non è certo un bel biglietto da visita vedere questa sporcizia in giro".