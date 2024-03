"Con il Festival del cinema trasformeremo Varenna in una piccola Venezia"

L'intenzione degli organizzatori è trasformare il Lake International Film Fest in un appuntamento fisso, da riproporre ogni anno, in grado di richiamare grandi nomi del cinema e ancora più visitatori nella "perla del lago".

Ne è consapevole il sindaco di Varenna Mauro Manzoni, che ha offerto il patrocinio all'evento cinematografico: "Si tratta di un festival che diventerà da subito molto importante - spiega - Abbiamo conosciuto i rappresentanti della società i quali, dopo avere visitato diversi luoghi del lago, si sono innamorata di Varenna e per diversi motivi non hanno avuto dubbi sulla scelta da compiere: il paesaggio, l'architettura e il clima magico che qui si respira. Ci si è concentrati e dopo una serie di incontri abbiamo trovato l'accordo".

"Ronn Moss ha scelto noi fin dal traghetto"

Ronn Moss, che sarà presidente del comitato organizzatore, è stato a Varenna personalmente. "So che è rimasto molto colpito, possiamo dire che si sia innamorato di Varenna quando ancora era sul traghetto e ha visto il borgo dal lago" aggiunge Manzoni.

Ancora da definire il programma della prima edizione (una presentazione ufficiale è attesa nei prossimi mesi), la certezza è che sarà piazza San Giorgio a ospitare il festival. "A Varenna mancano gli spazi per gestire l'afflusso, anche perché settembre è ormai per noi stagione altissima, ma abbiamo una piazza che si presta a livello naturale per eventi di questo genere, essendo molto scenografica. Gli organizzatori vedono la Riva grande, la nostra parte a lago, come una piccola Venezia e sognano di posizionare una passerella fino a piazza San Giorgio per accogliere le star".

A Varenna, già nota in tutto il mondo, mancava quel pizzico di glamour che il cinema sa ancora offrire (vedi Laglio con George Clooney). "Quella del 2024 sarà un'edizione sperimentale per calibrare tutti gli aspetti e valutarel'afflusso extra - prosegue Manzoni - ma se andasse bene sarebbe bello diventasse un appuntamento fisso. È un momento culturale inserito tra il Festival di Venezia e quello di Roma ed era proprio il desiderio degli organizzatori".