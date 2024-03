Il grande cinema sbarca sul Lago di Como guidato da Ronn Moss

Il Lago di Como diventa la capitale del grande cinema. Se sono cose arcinote l'interesse e l'amore dei divi di Hollywood per il nostro territorio - su tutti George Clooney -, la grande novità si chiama Lake International Film Fest, che porterà celebrità italiane e straniere sulla 'perla del Lario', al secolo Varenna.

L'appuntamento è dal 12 al 15 settembre 2024 per la prima edizione di un evento che di fatto costituirà l'appendice della Mostra del cinema di Venezia. L'iniziativa è di grandissimo prestigio e porterà riva al lago attori e produttori chiamati a presentare le loro ultime fatiche cinematografiche.

Ron Moss aprirà... le danze

Deus ex machina del festival sarà Ronn Moss, attore noto a tutti come Ridge di Beautiful. Sarà proprio l'intramontabile divo, ora anche musicista, a esibirsi in piazza San Giorgio per inaugurare l'evento, seguito da un ricco programma costituito da incontri, masterclass, proiezioni.

Non è un mistero, come riporta la stampa specializzata, che il divo adori il Lago di Como, dopo averlo conosciuto sul set di Beautiful ed essersi esibito in precedenza in alcune località lariane. Il Lake International Film Fest avrà il patrocinio del Comune di Varenna, come confermato dal sindaco Mauro Manzoni.