Riapre (parzialmente) l'autosilo di Varenna colpito dallo smottamento

Riapre (parzialmente) il parcheggio multipiano di Varenna colpito dalla caduta di materiale roccioso a seguito dello smottamento di sabato scorso. Il sindaco Mauro Manzoni ha infatti firmato oggi, venerdì 27 ottobre, l'atto di revoca dell'ordinanza numero 54 con la quale era stato deciso lo sgombero cautelativo e il divieto d'accesso al quarto e al quinto piano dell'edificio in quanto "interessati dal pericolo di frana". Il primo cittadino di Varenna ha quindi precisato che riapre da subito il quarto piano dell'autosilo, mentre il quinto rimane per il momento ancora chiuso, in attesa del risultato di ulteriori verifiche di dettaglio.

Ora il timore di possibili pericoli è stato superato come si legge sempre nel documento divulgato oggi: "Acquisita la nota tecnica di sopralluogo elaborata dal geologo Cristian Adamoli di Dervio, nella quale dichiara di 'escludere che eventuali nuovi crolli possano avere delle ripercussioni sui piani sottostanti del parcheggio stesso che risultano essere protetti dalla soletta in cemento armato' e che viene così escluso il pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica ai piani 4 e 5" il sindaco Manzoni ha quindi dato l'ok alla riapertura con efficacia immediata del quarto piano precisando poche righe dopo che la revoca dell’ordinanza 54 avviene "con l’esclusione del piano di copertura, fino alla realizzazione degli studi di dettaglio e all’applicazione di soluzioni risolutive del pericolo riscontrato". Nei prossimi giorni potrebbe dunque esserci novità sul quinto piano del posteggio.