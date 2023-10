Smottamento a Varenna: chiuso un pezzo dell'autosilo

Disagi da maltempo. In seguito allo smottamento che ha interessato a Varenna il parcheggio multipiano di viale Polvani, sono stati dichiarati provvisoriamente inagibili il quarto e il quinto piano dell’autosilo. L’ordinanza è stata emanata dal sindaco Mauro Manzoni, in concerto con l’Ufficio Tecnico Comunale, dopo il sopralluogo effettuato nel pomeriggio di sabato 21 ottobre dai vigili del fuoco di Lecco.

Lunedì nuovo sopralluogo

“La decisione si è resa necessaria a scopo cautelativo, in quanto è stata rilevata la presenza di materiale roccioso sugli ultimi piani della struttura e in vista delle forti piogge” che hanno interessato la zona anche durante la notte. A seguito della chiusura dei due piani, i parcheggi nell’autosilo saranno limitati. Nella giornata di lunedì si effettuerà il sopralluogo da parte di un geologo che valuterà gli interventi necessari per il ripristino della sicurezza del fabbricato.