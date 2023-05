Tassa rifiuti a Varenna, pagheranno di più le case vacanza

Novità in vista a Varenna per il regolamento sulla tassa dei rifiuti a partire dal prossimo anno. Nell'ultima seduta il consiglio comunale ha infatti modificato l'attuale regolamento della Tari introducendo un nuovo articolo con cui cambieranno i parametri per il calcolo della tassa dei rifiuti prodotti dagli immobili dedicati agli affitti brevi turistici. Il parametro forfettario della Tari legato al numero di abitanti dell’immobile passerà da una persona a quattro persone, comportando una maggiore incidenza del tributo sugli immobili ad uso domestico con tale specifica destinazione ed alleggerendo conseguentemente il carico fiscale sugli altri immobili domestici.

Il sindaco Mauro Manzoni ha spiegato così, durante il Consiglio, le motivazioni di questa modifica: "È innegabile che la grandissima affluenza turistica legata alle locazioni di breve periodo abbia creato una disparità tra la reale produzione di rifiuti e il calcolo della tassa sui rifiuti urbani legata a questi immobili. Il nostro obiettivo è rendere più equa l’imposizione della Tari, cercando di diminuire nel contempo il contributo pagato dai residenti a Varenna". L'Amministrazione va insomma nella direzione di cercare di far pagare ai turisti i rifiuti che producono.